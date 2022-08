OTSEBLOGI | Ukraina alustas pealetungi Hersonile, venelased taganevad

Erinevate teadete kohaselt algas pealetung ööl vastu esmaspäeva, maavägede rünnakule eelnes õhujõudude, suurtükiväe ja HIMARS raketiheitjate tuli. Hersoni eesliini kaitsnud Vene väed ja Donetski nn „rahvavabariigi“ 109. polk olevat taganenud.

ÜRO egiidi all tegutseva Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri missioon on teel Euroopa suurima tuumaelektrijaama juurde Ukrainas Zaporižžjas, mille Venemaa on okupeerinud ning mida väidetavalt kasutab sõjaväebaasina. Missiooni juhib agentuuri peadirektor Rafael Mariano Grossi isiklikult.

Venemaa jätkab Zapporižžja, sealjuures sealse tuumaelektrijaama vahetu ümbruse pommitamist.

Venemaa pommitamise tulemusena sai Zapporižžja linnas pühapäeval kahjustada üheksa korrusmaja ja 40 eramut. Osa neist hävis täielikult, teatas Zapporižžja linnavolikogu nõunik Anatoli Kurtev ühismeedias.

Hilisõhtul teatati plahvatustest Enerhodari linnas, kus asub Euroopa suurim tuumaelektrijaam, teatas Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov. Kahjustada sai üks korter elumajas ja mitu lähedusse pargitud autot.

Zaporižžja oblasti kuberner Oleksandr Staruh teatas pühapäeva hilisõhtul, et sealset Orihhove linna pommitati kuue tunni jooksul umbes 200 korda. Kokku pommitasid venelased linna eile järjepidevalt 14 tundi. Kõige rohkem sai kannatada linna keskosa. Pommitamise tagajärjel said vigastada naine ja tema kaks last, kolmeaastane poiss ja viieaastane tüdruk, kirjutas Staruh ühismeedias.

Venemaa presidendi administratsioon andis sel nädalal välja korralduse suurendamaks Venemaa relvajõudude arvu 1 150 628-ni, mis on praegusest ligi 140 000 võrra suurem, kirjutab Suurbritannia kaitseministeerium.

Nenditakse, et neljapäeval vastu võetud dekreet Venemaale ilmselt erilist sõjalist edu juurde ei too ja jääb ebaselgeks, kuidas eesmärki täita kavatsetakse. Uusi palgasõdureid ei oleks Briti kaitseministeeriumi hinnangul sellises mahus võimalik värvata ja ajateenijad ei ole tehniliselt kohustatud teenima väljaspool Venemaa territooriumi.