Belgia energiaminister: kui me midagi ei tee, ootab Euroopa Liitu 5-10 kohutavat talve

BBC teatel taotletakse üha enam kogu euroliitu hõlmavat gaasihinna ülempiiri ja selle lahtisidumist elektrihinnast. Nimelt on EL-i riigid hädas tohutu energia hinnatõusuga pärast seda, kui peamine gaasitarnija Venemaa tungis veebruaris Ukrainasse.

Ukrainat toetavad lääneriigid üritavad vähendada Venemaalt gaasi ja nafta ostmist. Vastuseks on EL-i eelmisel aastal 40% gaasiga varustanud Venemaa omakorda piiranud tarneid.

Belgia energiaminister Tinne Van der Straeten märkis Twitteris, et gaasihinnad Euroopas tuleb kiiresti külmutada, lisades, et seos gaasi ja elektrihindade vahel on kunstlik ja vajab reformimist.