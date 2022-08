Financial Times: Euroopa Liit lõpetab viisalihtsustuslepingu Venemaaga

Ei ole tõenäoline, et tuleval nädalal toimuval EL-i välisministrite kohtumisel kehtestataks venelastele täielik reisikeeld Schengeni tsooni, nagu Eesti ja mitmed teised riigid nõudnud on. Küll aga muudetakse venelastele keerulisemaks lühiajaliste viisade hankimine, kirjutab Financial Times ametlikele allikatele viidates.