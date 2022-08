VIDEO | Indias lõhati kaks sajameetrist pilvelõhkujat

India ülemkohus andis eelmisel aastal korralduse Noida piirkonna tornid hävitada, kuna pika kohtuprotsessi vältel oli kindlaks tehtud, et need rikuvad mitmeid ehituseeskirju ja tuleohutusstandardeid.

Lähedal asuvas madalas majas asuva neljatoalise korteri omanik Sudeep Roy ütles, et broneeris lõhkamise ajaks hotellitoad pere ja sõpradega ööbimiseks, vahendab The Guardian.

„Parim on viibida plahvatuskohast 24 tundi eemal, sest õhk muutub mürgiseks ja me ei tea, kuidas see võib meie tervist mõjutada,“ sõnas mehaanikainsenerist Roy. Royl on kaksikud, kellest üks on astmaatik.