Pakistan kuulutas üleujutused kliimakatastroofiks, hukkunud on üle tuhande inimese

Teates öeldakse, et tänavused üleujutused on võrreldavad 2010. aastaga, mil hukkus üle 2000 inimese ja peaaegu viiendik riigist oli vee all.

Rehman ütles Türgi uudisteväljaandele TRT World, et selleks ajaks, kui vihmad taanduvad, võib vee all olla üks kolmandik või neljandik kogu riigist.

Enneolematult karm mussoonhooaeg on mõjutanud enam kui 33 miljonit pakistanlast (igat seitsmendat riigi elanikku) kõigis neljas riigi provintsis. Hävinud on ligi 300 000 kodu, paljud teed on muutunud läbimatuks ja üle riigi on elektrikatkestused. Tugevatest vihmadest tingitud äkilised üleujutused on uhtunud minema külasid ja põllukultuure. Inimesi evakueerib nii riiklik päästeteenistus kui sõjavägi, vahendab The Guardian.