Kas Katri Raik astub tagasi? Selgus võib saabuda teisipäeval

Narva linnapea Katri Raik tõdes laupäeval Delfile, et kui linnavalitsus sellise ülesande saab, astub ta tagasi, sest kohtutee on vastuolus tema arusaamadega. „Mina olen avalikult öelnud, et mina kohtusse pöördumist õigeks ei pea. Põhiline põhjus on see, et volikogu lasi mööda võimaluse seda teemat ise käsitleda,“ ütles Raik Delfile. „Peale sõda rusikatega vehkida ei ole suurt mõtet. Siis ei jää minul midagi muud teha, kui tagasi astuda, sest ma ei ole nõus seda kohtusaagat ette võtma.“