VIDEOD | Liibüa pealinnas algasid tänavalahingud. Võitlustes on hukkunud kümneid, vigastada saanud üle saja inimese

Kokkupõrgete tulemusel on hävinud kümneid hooneid, sealhulgas elamuid, maha on põlenud mitmed autod, vahendab CNN.

Riigi idaosas on võimul konkureeriv valitsus, mida juhib peaminister Fathi Bashagha ja mille keskus asub Tobrukis. Bashagha on üritanud Tripolisse siseneda ja seda üle võtta, kuna ta väidab, et GNU võim on ebaseaduslik ja Dheibah peaks tagasi astuma. Tänavu veebruaris valis Liibüa esindajatekoda Bashagda riigi valitsusjuhiks, samal päeval tehti Dheibah'le tapmiskatse. Dheibah on tagasi astumast keeldunud ja öelnud, et teeb seda vaid juhul, kui kaotab üleriigilised valimised. ÜRO jätkab tema toetamist Liibüa seaduspärase valitsusjuhina.