Politsei otsib Põhja-Tallinnas kadunud 26-aastast Karinat, tema elu võib olla ohus

Lähedastel oli viimane kontakt Karinaga täna pealelõunal Põhja-Tallinnas Sirbi tänaval. Seni kogutud info põhjal võib naise elu olla ohus. Politsei on kontrollinud tema erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid seni ei ole õnnestunud teda leida. Praeguseks on teada, et Karina võib liikuda ka Stroomi metsas.

Karina on 160 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja tal on pikad blondid juuksed. Tal on seljas must kleit, jalas mustad kingad ning kaasas must käekott.