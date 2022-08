USA nimetab vastuseks Venemaa sõjalisele aktiivsusele ametisse suursaadiku Arktikas

Arktika mängib Venemaa välispoliitikas väga olulist rolli. Oktoobris ütles välisminister Sergei Lavrov ajakirjanikele, et kõik Venemaa tegevused Arktikas on legitiimsed, sest see on nende maa. Piirkond on aina tähtsam ka Vene relvajõududele ning Venemaa sõjaväe kohalolu Arktikas on viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud.