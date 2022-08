Poola sõlmis Lõuna-Koreaga miljarditesse ulatuva relvatehingu, plaanitakse ka hävitajate ostu

„Kõige tähtsam on, et esimesed tankid ja haubitsad jõuavad Poola armee käsutusse juba sel aastal,“ kommenteeris Blaszczak ajakirjanikele pärast lepingu allkirjastamist Lõuna-Korea relvastusressursside administratsiooni juhi Ohm Dongiga.

„K9 on ilmselt parim suurtükiväesüsteem maailmas, millega on võrreldav vaid Saksa süsteem. FA-50 on lahinguversioon T-50-st, mis on kogunud mainet parima treeninglennukina maailmas. Tank K2 oma viimases versioonis on parem kui miski muu, mis Lõuna-Koreal seni on olnud,“ ülistas Chun.