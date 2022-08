Medvedev: kui Ukrainast oleks saanud NATO liige, oleksid nad alustanud Venemaa vastu sõjalist operatsiooni

„Ukrainas viiakse läbi sõjalist erioperatsiooni, et ära hoida kolmandat maailmasõda,“ ütles Medvedev reedel Prantsuse telekanalile LCI antud intervjuus. Ta lisas, et erioperatsiooni seostatakse ohuga Venemaa „elulistele huvidele“.

„See on meie jaoks ülioluline tingimus, ent tänaseks siiski juba ebapiisav, et saavutada rahu,“ teatas Medvedev Prantsuse LCI televisioonile antud intervjuus.

Medvedev ütles ka, et lääne senised relvasaadetides Ukrainale ei kujuta endas Venemaa jaoks veel olulist ohtu, sealhulgas USA saadetud mitmikraketiheitjad HIMARS. Kuid see võib tema sõnul muutuda, kui USA otsustab tulevikus Ukrainale annetada ka kaugema laskeulatusega mitmikrakeiheitjaid.

„Kui selline rakett lendab 70 kilomeetri kaugusele, on see üks asi,“ ütles ta. „Aga kui selle laskeulatus on 300-400 kilomeetrit, on teine asi. See oleks otsene oht Vene Föderatsiooni territooriumile,“ märkis Medvedev.