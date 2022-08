Valgevene diktaator: meie lennukid kannavad nüüd tuumarelvi

„Ütlesime omal ajal Vene president Vladimir Putiniga Peterburis kohtudes, et kohandame ka Valgevene lennukid Su-24 ümber tuumarelvi kandma. Kas arvate, et ajasime niisama loba? Kõik on valmis!“ kuulutas Aljaksandr Lukašenka reedel riikliku uudisteagentuuri Belta vahendusel.

Valgevene diktaator lisas, et kui mitte Euroopa võimud, siis sõjavägi „mõistab suurepäraselt, et Valgevenega on võimatu suhteid eskaleerida, sest see on suhete eskalatsioon tuumariigiga“.