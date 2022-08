Oksana on Valgevene arst, kellel on ambulatoorse ravi kogemus. „Kui kaalusin riike, kuhu kolida, tõmbas mind just Eesti oma tervishoiusüsteemi ja territoriaalse lähedusega,“ ütles 2019. aastast Eestis arstidiplomi kinnitamisega tegelenud spetsialist oma valiku kohta.

„Teadsin, et pean sooritama kogu meditsiinieksami eesti keeles. Ja see on raske protsess,“ sõnas Oksana. „Otsustasin jätkata, enda kallal töötada, keelt õppida ja proovida. See on teatud eluetapp, see on usk endasse ja oma võimetesse. Mõte meditsiinist lahkumisest ei tulnud kõne allagi. Mul on kogemusi ja teadmisi, nii et ma ei olnud valmis omale „jalga tulistama“ ja millegi uuega tegelema.“