Tuntud Eesti prokurör pääses kahtlustusest valeütluste andmises

Järelevalveosakonna juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar selgitas, et kriminaalmenetluse alustamine oli ainus võimalus kõiki asjaolusid tuvastada. „Pärast põhjalike e-posti logide kontrollimist ning tunnistajate ülekuulamist ei olnud võimalik ilma kahtluseta väita, et prokurör oleks valeütlusi andnud. Eesti õigussüsteemis tuleb kõik küsitavused tõlgendada kahtlustatava või süüdistatava kasuks ning seetõttu tuli menetlus lõpetada.“

Ekspressile saadetud sõnumis kirjutas Siinmaa: „Kahtlustus tuleneb sellest, et ühes väärteomenetluses küsiti kuudetaguse tööalase e-kirjavahetuse kohta, ja tuleb välja, et kõik ei olnud meeles. Olen ise veendunud, et ei ole mingil juhul tahtlikult valeütlusi andnud, aga professionaalina mõistan, et kahtluseid tuleb kontrollida.“