VIDEO | Remont on täies hoos: Tallinna Ukraina koolis valmistutakse sadade õppurite saabumiseks

Õppedirektor Olga Selištševa rääkis Delfile, et tänase seisuga hakkab koolis õppima 561 noort. Ilmselt number veel kasvab.

Tükk tegu oli sellega, et õpetajad leida. Ka siin on veel oodata lisa. „Näiteks täna tuli üks matemaatikaõpetaja, kes just eile saabus Ukrainast Eestisse. Tuli lapsega, kes läheb ka meie kooli,“ kirjeldas ta.