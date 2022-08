Praegu ei ole näha, et küberrünnakud Delfi vastu oleksid lõppemas

Esmaspäeva lõunal, kui ründekoormus järsult suurenes, hakkasid Delfi süsteemid, eeskätt portaalid tõrkuma. Rünnaku tüübiks oli hajutatud koormusrünnak (DDoS), mis tähendab, et selle eesmärk oli süsteemid üle koormata. Ründaja tekitas koormavaid päringuid arvutitest üle kogu maailma. Peamiselt domineerisid Venemaalt pärit ründearvutid. „See tähendab, et kuskil maailmas peab olema võrgustik arvuteid, mida saab kontrollida selliselt, et nad hakkaksid kindlatesse punktidesse päringud tegema,“ selgitas Ekspress Meedia andmeteaduse- ja IT-juht Ivar Krustok.