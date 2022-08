Paavst nimetas hukkunud Moskva propagandisti „sõja süütuks ohvriks“, ukrainlased on Franciscuses pettunud

Oma kolmapäevases jutluses ütles paavst: „Ma mõtlen vaesest tüdrukust, kes lasti Moskvas oma autos õhku. Süütud maksavad sõja eest, süütud! Mõtleme sellest reaalsusest ja ütleme teineteisele – sõda on hullus.“

Ukraina Vatikani saadik ütles National Review meediajaamale, et on paavsti sõnades pettunud. Jurashi kinnitas, et Darja Dugina näol oli tegu Vene imperialistiga, kelle tapsid venelased, kuid keda ülistatakse nüüd kui märtrit. „Ei saa rääkida samades kategooriates ohvrist ja agressorist, vägistajast ja vägistatust,“ sõnas Jurashi.