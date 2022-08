President Zelenskõi teatas, et tuumajaam tuleb tagastada lähipäevil, enne kui üle Euroopa hakkab levima kiirgussaaste

Oma eileõhtuses pöördumises rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kuidas Venemaa on Ukraina ja kõik eurooplased asetanud katastroofi äärele seoses Zaporižžja tuumajaamas toimuvaga. Ta sõnas, et pärast Vene mürsu tabamust, mis põhjustas elektri katkestuse, hakkasid varugeneraatorid edukalt tööle ja hetkel on jaam energiaga varustatud.

Zelenskõi sõnas, et okupeeritud Lõuna-Ukraina territooriumil on humanitaarkatastroof. Eilsest katkes elekter, vesi ja kanalisatsioon. „Venemaa on meie maale toonud degradatsiooni, mida pole siin eal nähtud. See kõik oli okupatsiooni eelselt lihtsalt võimatu. Aga see on tänapäeva Vene riigi mõte ja uhkus, ta teab ainult üht – teha halvimat,“ ütles Zelenskõi. President kinnitas, et võimud teevad endast kõik, et vältida hädastsenaariumit.