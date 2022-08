Välisluureameti töötaja soovitas kolleegidel Facebookis Marranile toetust avaldada

Kirjas ütles pressiesindaja Artur Jugaste, et arusaadavalt ollakse Oidsalu artiklist häiritud ja paljud ootavad sellele vastulauset, kuid Marran on otsutanud teemat mitte kommenteerida. Jugaste lisas, et mingit mõistlikku kommentaari ongi sellele võimatu anda ja parim rohi on pea püsti hoida ning eluga edasi minna.

„Küll aga saaksid Sina üht asja teha. Oletades, et sa ei nõustu Meelise kirjeldusega Mikust, pakun, et võiksid seda oma Facebooki-seinal öelda. Kirjeldada mõnda lugu, mis Mikku päriselt juhina iseloomustab. Või lihtsalt öelda, et Oidsalul pole õigus. Lihtsalt, et Oidsalu versiooni kõrval oleks alternatiiv. See ei ole kindlasti kohustus või Mikult tulnud varjatud ülesanne - kirjutan omal algatusel,“ teatas pressiesindaja kirjas.