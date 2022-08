FOTOD | Riigipea visiit Islandile: Kõlvartit ei lubatud presidendiga ühte bussi, Eesti lipp oli heisatud tagurpidi

Islandil on seoses Balti riikide esindajate visiidiga lahvatanud ka skandaal. Nimelt ei osale pidulikel sündmustel Islandi kunagine peaminister Davíð Oddsson - mees, kes leidis 1991. aastal, et Island peab tunnustama Balti riikide iseseisvust. Nüüd on selgunud, et Oddsson, kes elab praegu Hispaanias, ei saanud kutset kätte.