GRAAFIKUD | Kuidas venelased Euroopa Liitu saabuvad? Ikka peamiselt Soomest, Eestist ja Leedust

Selline tendents on ilmselt tekkinud seetõttu, et Euroopa Liit on katkestanud lennuühenduse Venemaaga ning venelased peavad Euroopa Liitu sisenemiseks reisima maismaa kaudu.

Täiemahulise sõja algusest kuni 22. augustini on Euroopa Liitu reisinud kokku 998 085 Venemaa kodanikku. Kõige rohkem läbi Soome (329 185 venelast), populaarsusest teisena saabutakse Euroopa Liitu aga läbi Eesti (281 957 Vene kodanikku) . See tähendab, et kõigist Euroopa Liitu saabujatest üle poole (61%) on saabunud just läbi Eesti ja Soome.