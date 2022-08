FOTOD | Peipsi järves vohavad sinivetikad, randa on uhtunud mitmed surnud kalad

Sinivetikaid on Eestis sel suvel tekkinud mitmesse ujumiskohta ja veekogusse. Peamiseks sinivetikate tekkepõhjuseks on soe ilm. Sinivetika tunneb ära selle järgi, et vesi on värvunud kollakas-roheliseks ja kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga. Ühtlasi on sinivetika tunnuseks see, et veel on kopituse lõhn.