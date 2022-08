Kuigi kiirteste on tellitud mitu miljonit, siis ka sel sügisel on Sanniku sõnul tegu pigem usaldusmeetmega ning testimine koolides on soovitatav. „Riik on koolide testidega varustamisel loonud vastava võimaluse, kuid testimise vajadus sõltub viiruse leviku olukorrast,“ ütles Sannik.