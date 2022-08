Soomes astusid kohtu ette julgeolekusaladuste paljastamises süüdistatavad Helsingin Sanomate ajakirjanikud

Tõendusmaterjalina on prokuröride käsutuses muu hulgas ajakirjanike omavaheline kirjavahetus, mis tõestab, et ajakirjanikele oli doumentide salastatus teada. Süüdistajate väitel saatis üks ajakirjanikest paar päeva enne artikli avaldamist ka teisele ajakirjanikule sõnumi, mis viitas julgeolekusaladuse avalikustamise juriidilisele paragrahvile.

Kes dokumendid lekitas?

Soome keskkriminaalpolitsei sõnul on uurimise üks oluline eesmärk teada saada, kust need salajased dokumendid on pärit ning kas nende lekkimine oli tahtlik või juhtus see kogemata. Helsingin Sanomate ajakirjanikud on seni mõista andnud, et ei kavatse oma allikaid avaldada.