Ukraina teatel vangistab ja tapab Venemaa Zaporižžja tuumajaama töötajaid

Lubinetsi sõnul hukkusid kolm töötajat peksmise või Venemaa mürskude tagajärjel. Venemaa süüdistab tuumajaama töötajaid aga „info edastamises Vene sõjatehnika liikumise ja asukoha kohta“ piirkonnas, vahendab CNN.

„See on Ukraina tuumajaam, kus töötavad Ukraina tuumainsenerid, kes võivad vabalt suhelda kõigiga, kes suudavad tagada tuumajaama terviklikkuse säilimise,“ ütles Lubinets. Ta lisas, et tuumajaamast on röövitud veel vähemalt 26 inimest, kelle saatus on teadmata.

Kardetakse katastroofi

Zaporižžja tuumaelektrijaama ümber Lõuna-Ukrainas lahvatanud võitlus on toonud kaasa hirmu tuumakatastroofi ees, mis on suurem kui Tšornobõlis 1986. aastal.

Teisipäeval teatas Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus (HUR) teatas, et Venemaa üritab pommitada Ukraina Zaporižžja tuumaelektrijaama tuhahoidlaid, et tõsta ümbruskonna kohale radioaktiivse tolmu pilvi.

„Need on kohad, kus hoitakse tuhka, mis tekib soojuselektrijaamade töö käigus. Tuhajäätmetes on kõrge mürgiste ainete kontsentratsioon ja kiirgustase, mis on vähemalt 2,5 korda kõrgem looduslikust foonist. Kuivamisel moodustavad jäätmed tolmu, mis võib liikuda märkimisväärsete vahemaade taha,“ märgitakse teates.

„Kiirgusfooni seire, mida tehakse tuumajaama läheduses, näitab kiirgustaseme tõusu. Okupandid püüavad neid andmeid esitada kui müütiliste „Ukraina relvajõudude rünnakute“ tagajärgi,“ seisab HUR-i teates.

Suurbritannia konservatiivist rahvasaadik, endine kaitseminister Tobias Ellwood kirjutas nädalavahetusel, et Ukraina tuumajaamade tahtlik kahjustamine Vene vägede poolt on piisav, et käivituks NATO artikkel 5.

Pühapäeval arutasid Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA valitsusjuhid ühes telefonikõnes vajadust tagada Ukraina sõja tõttu ohustatud tuumarajatiste ohutus. Vestluse järel kutsusid nad tuumajaama piirkonnas üles sõjalisele vaoshoitusele.