Suurtes linnades on kuue kuuga poelettidelt kadunud terved kaubarühmad. Aga esmatarbekaupu pole see seni puudutanud, eriti mitte provintsides. Esmajärjekorras kannatab loovklass ehk jõukad ja haritud inimesed. Coca-Colat ja Pepsit on keeruline või võimatu osta, majapidamiskemikaalide ja suitsumargid kaovad. Moskva tudeng Nikita räägib, et paari kuu eest kadusid Marlboro ja Captain Black, sigarette Senator saab veel mõnest tubakapoest. „Suurepärane põhjus suitsetamist maha jätta, tänu Putinile tulin toime,“ lisab Nikita irooniliselt.