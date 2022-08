Miks Tarand juba Minskis ei olnud? Välisministeerium: ta pidigi lahkuma alles uuel nädalal

Poliitikas ja rahvusvahelistes suhetes teenekat tausta omav Indrek Tarand lõpetas eile töösuhte välisministeeriumiga purjuspäi autoroolis viibimise tõttu. See tähendab, et Eesti saatkonna asejuhi koht Minskis jääb täitmata – Tarandil oli plaanis järgmise nädala algul Valgevenesse meie riiki esindama suunduda.

Välisministeeriumi avalike suhete juht Mihkel Tamm märkis Delfile, et Tarand pidigi minema Valgevenesse augusti jooksul, uue nädala alguses. „Mingeid isiklikke, tehnilisi või paberimajandusega seotud probleeme polnud,“ kommenteeris ta ning lisas, et uut asendajat pole Tarandile veel leitud.

Eile kainestusmajast välja saanud Indrek Tarand märkis ajakirjanikega suheldes, et tema polnud purjus peaga rooli taha istunudki. Politseist märgiti selle väite kohta vaid järgmist: „Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 424 järgi, mis käsitleb mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimist joobeseisundis.“ Kas Tarand saab trahvi või muud laadi karistuse osaliseks, pole momendil veel teada. „Praegu veel käivad menetlustoimingud ning on vara täpsest karistusest rääkida,“ märgiti prokuratuurist Delfile.