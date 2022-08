Forbes arvutas kokku hävitatud Vene sõjatehnika maksumuse

Kuue kuuga on venelased Ukrainas kaotanud 12 142 varustusüksust 16,56 miljardi euro väärtuses (ümber arvestatud eurodest, mille kurss on täna peaaegu võrdne dollariga), kirjutab Ukraina Forbes .

Kulude hulka ei ole arvestatud rakette, mis Venemaa sissetungi jooksul Ukraina pihta on lasknud on ning millest paljud on Ukraina õhukaitse enne sihtmärgini jõudmist alla tulistanud, kuna nende täpset arvu on raske välja arvutada. Ainuüksi sõja esimesel kahel kuul olevat Venemaa välja saatnud ligikaudu 1300 raketti, mille maksumus oleks Forbesi hinnangul ligi 7,5 miljardit eurot.