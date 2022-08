Šoigu absurd: Venemaa ei tapa Ukrainas tsiviilisikuid, vaid järgib kõiki „humanitaarõiguse norme“

„Erioperatsiooni ajal järgime rangelt humanitaarõiguse norme. Lööke sooritatakse ülitäpsete relvadega Ukraina relvajõudude sõjalise infrastruktuuri pihta – komandopunktidele, lennuväljadele, ladudele, kindlustatud aladele, sõjatööstuskompleksi rajatistele. Samal ajal tehakse kõik, et vältida inimohvreid tsiviilisikute seas. Loomulikult aeglustab see pealetungi tempot, aga me teeme seda teadlikult,“ ei hoidnud Šoigu absurdsete väidetega tagasi.

Veel väitis Šoigu eile hommikul Usbekistanis Shanghai Koostööorganisatsiooni kaitseministrite tippkohtumisel peetud kõnes, et Ukraina käitub omal maal „terroristidena“ ja Venemaa teeb „vabastatud“ aladel süstemaatilist tööd rahumeelse elu sisseseadmiseks, andes kohalikele humanitaarabi ja taastades infrastruktuure. Ta väitis ka veendunult, et „sõjaline erioperatsioon“ kulgeb Venemaa jaoks plaanipäraselt.

„Just praegu, kui valmistusin seda kõnet andma, sain teate, et Venemaa raketilöögi tagajärjel Dnipropetrovski oblastis asuvale raudteejaamale, otse Tšaplino jaamas asuvate raudteevagunite pihta, on põlema süttinud neli reisivagunit. Rakett tabas raudteevaguneid ja puhkes tulekahju. Lisaks sai haavata umbes 50 inimest. Kohapeal töötavad päästjad, kuid hukkunute arv võib tõusta. Nii elame me iga päev. Nii on Venemaa valmistunud selleks ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumiseks,“ ütles Ukraina president.