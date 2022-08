Nagu muud muret veel vähe oleks, sel aastal on seis riigipühadega eriti närune: nii jõulud kui ka aastavahetus langevad nädalavahetusele. Tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) on lubanud käed külge panna. Kui tänavusteks jõuludeks ei jõua, kas tulevasteks on seadus valmis? Peterson astub üles neljapäeval kell 13.15 algavas otsesaates.