OTSEBLOGI | Venemaa korraldas verise raketirünnaku raudteejaamale, hukkus kümneid

„Just praegu, kui valmistusin seda kõnet andma, sain teate, et Venemaa raketilöögi tagajärjel Dnipropetrovski oblastis asuvale raudteejaamale, otse Tšaplino jaamas asuvate raudteevagunite pihta, on põlema süttinud neli reisivagunit. Rakett tabas raudteevaguneid ja puhkes tulekahju. Lisaks sai haavata umbes 50 inimest. Kohapeal töötavad päästjad, kuid hukkunute arv võib tõusta. Nii elame me iga päev. Nii on Venemaa valmistunud selleks ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumiseks,“ ütles Ukraina president.