„Oleme hädaolukorras!“ Uue kooliaasta alguses on puudu mitu tuhat õpetajat, tehakse meeleheitlikke samme

Tuleval nädalal algab uus õppeaasta, ent mured õpetajate järelkasvu ja palgavaesuse osas ei näita leevenemise märke. Vaid nädal enne 1. septembrit otsivad koolid üle Eesti ikka veel puuduolevaid pedagooge. Varem on räägitud, et vajaliku haridusega õpetajaid on koolidest puudu tuhatkond. Tegelikult on see number märksa suurem. Koolijuhid peavad kohati tegema meeleheitlikke samme, et tunnid sootuks andmata ei jääks.