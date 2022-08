Koolidirektor ministeeriumi plaanist saata vene koolide klassiruumidesse keeleameti inspektorid: mul pole pahameele väljendamiseks isegi sõnu

„Mul ei ole tegelikult isegi ei ole sõnu, et väljendada seoses sellega oma pahameelt. Pigem ootaksime ministeeriumi poolt toetust selleks, et meelitada õpetajaid tööle. Aga selline vastuoluline sõnum enne õppeaasta algust, kui me vaevleme sellega, et meil lihtsalt õpetajad puuduvad. No ma ei tea, kui adekvaatne see on,“ ütles Kante lisades, et see sõnavõtt peletab õpetajaid lihtsalt koolist eemale.