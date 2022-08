VIDEO ja FOTOD | Ukraina väljakule istutati iseseisvuspäeva tähistamiseks puu. Suursaadik Marjana Betsa: olen kindel, et Ukraina väljub sellest sõjast võitjana

Ukraina iseseisvuspäeva raames istutati Lembitu pargis asuvale Ukraina väljakule vahtrapuu.

Sündmusel viibinud Ukraina suursaadik Marjana Betsa rõhutas pidupäeva taustal Delfile, et kuigi Venemaa on pool aastat Ukrainas vägistanud, tapnud, piinanud ja inimesi küüditanud, siis samal ajal on ukrainlased jõudsalt vastu pannud.

„Ukraina seisab ja võitleb vastu,“ ütles Betsa. Ta toonitas, et võit sõjas Venemaaga on nüüdseks ukrainlaste eksistentsi küsimus, mistõttu sooviks ta näha rohkem toetust ka rahvusvaheliselt kogukonnalt. „Meil on vaja rohkem relvi. Palume kõikidel riikidel, kes seni pole relvastust andnud (või sellega venitanud), seda teha. Mida kauem relvad Ukrainasse liiguvad, seda rohkem inimesi sureb.“

Betsa rõhutas, et Ukraina võidule tee sillutamiseks on tarvis ka tugevamaid rahvusvahelisi sanktsioone.

„Meil on tarvis palju tugevamat kaheksandat sanktsioonipaketti,“ sõnas suursaadik. „On tarvis energia- ja gaasiembargot, on tarvis sulgeda venekeelsed propagandakanalid ning on tarvis ka rakendada viisakeelu Vene kodanikele, sest nad toetavad Venemaa poliitikat - 75 protsenti toetab Ukraina vastu sõja pidamist.“

Mille eest on suursaadik Eestile tänulik? Ning millist sõnumit soovib ta edastada ukrainlastele nii kodumaal kui võõrsil? Kuula lähemalt juba videost.