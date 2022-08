Kristina Kallas Eesti 200 kivina langevast reitingust: arusaadav, et inimesed toetavad kriisi ajal võimul olevat valitsust

Alles mõned kuud tagasi oli Eesti 200 toetus 20 protsendi juures, nüüdseks on see langenud 8 protsendi peale. Kristina Kallase sõnul on selle põhjuseks mitu kriisi ning inimeste soov stabiilsusele. „Inimesed vajavad kriisides stabiilsust ja koonduvad toetuses võimul oleva valitsuse taha. See on arusaadav, et sellises olukorras ei soovita suuri muutusi ja toetatakse istuvat valitsust,“ ütles Kallas.

Kallase sõnul plaanib erakond oma toetust tõsta sellega, et tullakse lagedale „julgete otsustega nii elektritootmise võimsuste osas kui ka hariduses“. Eesolevate valimiste programm on erakonnal suures osas valmis ning kõige olulisemateks teemadeks on valitud haridus, energiaturg ja julgeolek. „Eesti on liikumas hariduses kriisi. Pimedus ei oota meid ees üksnes toavalguses, vaid ka meie laste hariduses. Meil on paar aastat aega, et ära hoida katastroofilist olukorda, kus klassi ette ei ole enam saata füüsika õpetajat ja tunnid tuleb tühistada või saata lapsed koduõppele,“ ütles Kallas ja lisas, et juba praegu on matemaatika eksamitulemused madalad, sest õpetajaid on vähe. „Meil on vaid mõned aastad aega, et katastroofist Eesti haridus päästa.“