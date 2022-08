VIDEO | Arestimajast vabanenud Indrek Tarand: ma rooli purjuspäi ei istunudki

Tarand eitas, et tarbis alkoholi välisministeeriumis. „Mul oli vaja töölt mõned asjad võtta. Aga ma polnud ministeeriumis, ma tulin Radissoni [hotellist]. Mul oli seal üks kohtumine,“ väitis ta.

Välisministeerium alustas juhtunuga seoses asutusesisest distsiplinaarmenetlust. Menetluse ajal teenistuja ametiülesandeid ei täida. Ministeeriumi pressiteenistus ütles, et Tarandiga teenistussuhet ei jätkata. See tähendab, et Tarand saab kindlasti ametist priiks.