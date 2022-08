Eesti diplomaat täna Kiievis toimuvast: tänavad on tühjad, on õhuhäired, aga ei saa öelda, et inimesed oleks väga ärevad

Olete hetkel Kiievis. Milline õhkkond seal valitseb? On näha lahkuvaid inimesi või on tänavad sootuks tühjad?

President Volodõmõr Zelenskõi ja tema valitsus on alates möödunud nädala pühapäevast avalikkust ette valmistanud selleks, et tulemas on Ukraina iseseisvuspäev, eile oli ka Ukraina lipu päev ning johtuvalt nendest tähtpäevadest hinnatakse, et üle riigi on kõrgendatud julgeolekuoht, kaasa arvatud Kiievile, ja valitsus on andnud omapoolsed korraldused elanikkonnale. Sel nädalal on valitsussektori töötajad kodukontorites, valitsuskvartal on kinni. Teiseks on ära jäetud kõik avalikud üritused, sh iseseisvuspäeva avalik tähistamine ja ka meie enda - diplomaatide töös - tuli ette, et kokkulepitud kohtumised Ukraina ametnikega jäeti ära. Tundub, et inimesed täidavad valitsuse korraldusi.

Mis puudutab tänast päeva, siis lahkusin kodust üheksa paiku hommikul, et tulla tööle ning pean tõdema, et Kiiev oli ikkagi väga-väga tühi. See meenutas võib-olla natuke mai algust, kui me saatkonna meeskonnaga tagasi Kiievisse tulime. Siis oli midagi sarnast - tänavad olid tühjad, inimesi oli hästi vähe, autoliiklust praktiliselt ei olnud. Selline pilt siit kohapealt. Aga ma ei saa öelda, et inimesed oleksid ärevad, seepärast, et alles eile õhtul tegin väikse jalutuskäigu kesklinnas ning kohvikud ja restoranid olid inimesi täis. Samuti oli inimesi ka parkides. Eile õhtul oli üsnagi palju liiklemist. Aga kokkuvõttes see ei ole päris see Kiiev, mida oleme harjunud viimastel nädalatel nägema.

Kui kindlalt te ise end hetkel Kiievis tunnete? Milline oli ohuhinnang, et julgesite ise sinna jääda?

Diplomaatide ülesanne ongi olla siin kohal ja olla pidevas ühenduses Ukraina ametivõimudega. See tähendab info vahetamist, kohtumisi, olukorra teadlikkuse tagamist meile endile ja välisministeeriumile, aga ka kõrgetasemeliste visiitide korraldamist ja nende vahendamist.