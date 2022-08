Tartus Emajõkke ujuma läinud mees leiti uppuna

23. augustil kell 21.23 sai häirekeskus teate, et Tartu linnas Soola tänava kandis läks väidetavalt purjus meesterahvas Emajõkke ujuma, kuid ei tõusnud enam pinnale.

Kohapeal selgus, et meesterahvas oli hakanud vastaskaldale ujuma ning sõpradel ei õnnestunud teda takistada. Päästjad asusid kadunud isikut jetiga veepinnalt otsima, politsei tegeles otsingutega maismaal, kuid meest ei leitud.

Uppumise täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Sel aastal on veekogudes uppunud juba 24 inimest.

Selle õnnetuse valguses tuletab päästeamet veel kord meelde, et alkohol ja vesi ei käi kokku, sest alkoholi tarvitanu väsib kiiresti ning ta ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. Lisaks juhime tähelepanu, et ujumiseks tuleks valida selleks ettenähtud koht, sest tundmatus kohas võib sattuda veekeeristesse või veekasvudesse. Palju vigastusi juhtub ka vette hüppamisel selleks mitte ettenähtud kohtades.

Veeõnnetuste peamiseks põhjuseks on alkohol.

Leppige sõpradega aegsasti kokku, kuidas pidu turvaliselt pidada. Ujuma ei lähe, paadisõit jääb homseks. Pange autovõtmed ära. Kes on kaine autojuht? Joobes tehtud otsused võivad viia õnnetuseni.

Kui enne pidu tehtud kokkulepped ei kehti ja sõber tahab napsusena ujuma minna või rooli istuda, siis kardetakse sageli, et teda keelates või takistades rikume suhteid. Sellises olukorras tuleb meeles pidada, et sõbra elu on tähtsam kui tüli vältimine.