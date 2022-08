Ukraina luure: Venemaa üritab Zaporižžja tuumajaama kohale tekitada radioaktiivse tolmu pilvi

Eile hilisõhtul teatas HUR ühismeedas, et rünnakud Energodari eeslinnadele on suunatud Zaporižžja tehase tuhakaevudele.

„Need on kohad, kus hoitakse tuhka, mis tekib soojuselektrijaamade töö käigus. Tuhajäätmetes on kõrge mürgiste ainete kontsentratsioon ja kiirgustase, mis on vähemalt 2,5 korda kõrgem looduslikust foonist. Kuivamisel moodustavad jäätmed tolmu, mis võib liikuda märkimisväärsete vahemaade taha,“ märgitakse teates.