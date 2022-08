Ukrainas hukkus puhkusel olnud Uus-Meremaa sõdur

„Mulle on öeldud, et Uus-Meremaa armee toetab sõduri perekonda sel raskel ajal,“ ütles Henare.

Uus-Meremaa valitsus teatas kuu alguses, et saadab 120 kaitseväelast Ühendkuningriiki, et aidata seal välja koolitada Ukraina sõdureid. Mais saadeti sama eesmärgiga Suurbritanniasse 30 Uus-Meremaa sõdurit. Henare ütles toona, et ükski Uus-Meremaa kaitseväelane ei sisene sõjalisel eesmärgil Ukrainasse, vahendab The Guardian.