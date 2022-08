VIDEO | Rusikahoobid näkku ja jalaga kõhtu: vägivaldsetel vahistamistel ei ole USAs lõppu

Crawfordi maakonna šerifi büroo teatas, et juhtumiga olid seotud kaks nende ohvitseri: Zack King ja Levi White. Lisaks oli üks osalistest ka Mulberry linna politseinik Thell Riddle. King ja White on praeguseks oma tööülesannetest vabastatud, kuid Riddle viibib uurimise vältel halduspuhkusel.

Viimastel aastatel on avalikkusele lekkinud hulgaliselt videoid, kus Ameerika Ühendriikide õiguskaitseametnikud kasutavad vahistatavate suhtes üleliigset jõudu. Videokaamera ette on jäänud ka intsidendid, mis on lõppenud surmaga. See on omakorda kaasa toonud kriitikalaviini USA õiguskaitseorganite suhtes, kes kasutavad üleliigset vägivalda.