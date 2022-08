Autoroolist purjus peaga tabatud Indrek Tarand lastakse välisministeeriumist lahti

Välisministeerium on alustamas asutusesisest distsiplinaarmenetlust avaliku teenistuse seaduse alusel. Menetluse ajal teenistuja ametiülesandeid ei täida. Ministeeriumi pressiteenistus lisas, et Tarandiga ei jätkata teenistussuhet. See tähendab, et Tarand saab kindlasti ametist priiks.