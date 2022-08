OTSEBLOGI | Venemaa valmistub Azovi kaitsjatele „tribunali“ korraldama, ÜRO teatel võib tegu olla sõjakuriteoga

ÜRO teatas, et on mures Venemaa plaani pärast pidada Mariupolis vangistatud Ukraina sõdurite üle kohut.

„Meie seisukoht on selge, nad on sõjavangid ja nende üle ei saa kohut mõista. Ootame, et EIÕK võtab Ukraina palve kaalumisele ja täidab selle,“ ütles Ukraina asejustiitsminister, teatas riigi justiitsministeerium oma valitsuslehel.

Volodõmõr Zelenskõile lähedane Ukraina ärimees Alexander Rodnõanski ütles BBC raadio 4-le, et paljud tsiviilisikud, kes kardavad Venemaa rünnakut tänasel Ukraina iseseisvuspäeval, üritavad Kiievist lahkuda ja väldivad valitsusasutuste läheduses liikumist, vahendab The Guardian.

„Inimesed reageerivad uudistele. Nad püüavad tagada, et neil on situatsiooniplaanid, nad ei taha veeta liiga palju aega keskuse läheduses, meie valitsuse hoonete läheduses.“

On oht, et Venemaa üritab lüüa just [iseseisvuspäeva] ajal, et kompenseerida oma suutmatust lahinguväljal edu saavutada ja Ukrainat alistada ning põhimõtteliselt kõiki viimase kuue kuu ebaõnnestumisi.“