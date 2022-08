OTSEBLOGI | Inimesed lahkuvad Venemaa rünnaku kartuses Kiievist

Volodõmõr Zelenskõile lähedane Ukraina ärimees Alexander Rodnõanski ütles BBC raadio 4-le, et paljud tsiviilisikud, kes kardavad Venemaa rünnakut tänasel Ukraina iseseisvuspäeval, üritavad Kiievist lahkuda ja väldivad valitsusasutuste läheduses liikumist, vahendab The Guardian.

„Inimesed reageerivad uudistele. Nad püüavad tagada, et neil on situatsiooniplaanid, nad ei taha veeta liiga palju aega keskuse läheduses, meie valitsuse hoonete läheduses.“

On oht, et Venemaa üritab lüüa just [iseseisvuspäeva] ajal, et kompenseerida oma suutmatust lahinguväljal edu saavutada ja Ukrainat alistada ning põhimõtteliselt kõiki viimase kuue kuu ebaõnnestumisi.“

Sõjas Venemaaga on hukkunud 9000 Ukraina kaitsjat, tunnistas riigi relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, nimetades neid kangelasteks.

„Paljude laste eest tuleb hoolt kanda, sest nende isad on läinud rindele ja on võib-olla nende peaaegu 9000 kangelase hulgas, kes on tapetud,“ ütles Zalužnõi foorumil „Defenders. Roll Call“, vahendab Interfax-Ukraine. Zalužnõi ei täpsustanud, kas luges võitlejate hulka sõdurid, kes hukkusid 2014. aastast kuni tänavu kevadeni kestnud sõjalises tegevuses Donbassis. Viimane ametlik kinnitus hukkunud Ukraina kaitsjate arvu kohta pärineb aprillist, mil Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et surma oli saanud kuni 3000 sõdurit.

ÜRO teatel on Venemaa sissetungi ajal Ukrainasse hukkunud 5587 ja haavata saanud 7890 tsiviilisikut, kuigi see hinnang on tõenäoliselt väga tagasihoidlik.

Ukraina jätkab Venemaa poolt kontrollitud aladele löökide andmist. Pühapäeva õhtul ja ööl vastu esmaspäeva kuuldus plahvatusi okupeeritud Krimmis ja Melitopolis.

Ukraina armee hävitas Venemaa tugipunkti Hersoni oblastis. Lõuna-Ukraina operatiivjuhatus teatas, et nad tapsid 20 Vene sõdurit ja hävitasid iseliikuva haubitsa Msta-S, kaks S-300 raketisüsteemi, iseliikuva haubitsa Giatsint-S ja radarisüsteemi Nebo-M.