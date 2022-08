Leedu välisminister: Balti riigid, Poola ja Soome võiksid ühiselt piirata Vene kodanike pääsu Euroopasse

Landsbergise sõnul soovib Leedu näha küsimusele üleeuroopalist lahendust, kuna see oleks õiguslikult korrektne ning ilmselt ka oluliselt jätkusuutlikum. „Ent kui seda ei saavutata, ei välista me lahendust, mis hõlmaks vaid Balti riike, Poolat ja potentsiaalselt ka Soomet ,“ selgitas Landsbergis Leedu rahvusringhäälingu LRT vahendusel.

Leedu ministri sõnul võiks regionaalne lahendus, mis hõlmaks kõiki Venemaaga piirnevaid EL-i riike, sarnaneda Eesti poolt praegu ühepoolselt rakendatud meetmetega. „Ma arvan, et see võiks olla sarnane sellele, mis Eesti otsustas – et teatud isikuid, kelle sissepääs oleks meie riikliku julgeoleku huvides küsitav, ei lubataks riiki,“ ütles Landsbergis.