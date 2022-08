Valitsuse laual on Maarjamäe memoriaali edasine käekäik. Kui kultuuriminister Piret Hartman (SDE) leiab, et maha ei tohi seda arhitektuuriliselt olulist objekti mingil juhul lammutada, siis Isamaa juht Helir-Valdor Seeder toonitab, et tema kodupartei hoiak on selles küsimuses teine.