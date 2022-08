Trump kaebas USA justiitsministeeriumi Mar-a-Lagos toimunud läbiotsimise pärast kohtusse

Florida osariigi kohtunikule esitatud hagis seisab, et riigi õigussüsteemi ei tohiks kasutada relvana poliitilistes mängudes. Ent täpselt seda Trumpi ja tema esindajate hinnangul demokraadid praegu FBI kaasabil teha üritavadki. Seda kõike selleks, et vähendada Trumpi võiduvõimalusi 2024. aasta presidendivalimistel.

New York Times kirjutab, et Trumpi kodust on tänaseks leitud juba enam kui 300 salastatud märkega dokumenti. Endine president ise on aga korduvalt rõhutanud, et pole midagi valesti teinud. Väidetavalt kaotas ta kõikide dokumentide salastatuse juba enne oma ametiaja lõppu 2021. aasta jaanuaris.