Argentiina eksliidrist asepresidenti tahetakse pikaks ajaks vangi saata

Prokurör Luciani sõnul võib käesolev juhtum olla Argentiina ajaloo suurim korruptsiooniasi. Fernandez de Kirchner leiab see-eest, et kohus on tema vastu kallutatud ning kirjutab Twitteris, et seisab vastamisi mitte konstitutsioonikohtu, vaid „meedia-kohtu vallandamistiimiga“. Endine president lisab, et uurimises ilmnenud uute asjaolude osas pole talle kohtus ütluste andmiseks võimalust antud. Seetõttu lubab endine president, et avaldab teisipäeval oma sotsiaalmeedia platvormidel detailsed põhjused, miks kohus talle sõna ei anna, ning oma versiooni toimuvast.