Soome peaminister Marin: oleksime pidanud Balti riike Venemaa osas kuulda võtma juba aastakümneid tagasi

Marini sõnul loodab ta, et Soome saab ametlikult NATO liikmeks juba käesoleval aastal. „Oleksime pidanud oma sõpru Baltikumis kuulda võtma juba aastakümneid tagasi,“ sõnas Soome valitsusjuht Venemaale ning riigist lähtuvatele julgeolekuohtudele viidates, vahendab riigi rahvusringhääling YLE.

Soome peaminister kinnitas ka, et Soome on valmis Venemaa-vastaseid sanktsioone veelgi karmistama. Üks võimalus selleks on tema sõnul näiteks Vene kodanikele turismiviisade väljastamise piiramine. „See on üks viis, kuidas Vene agressioonisõda Vene kodanike teadvusesse tuua,“ sõnas Marin.

Valitsusjuht tunnistas, et sügis saab kõrgete energiahindade tõttu olema keeruline. Ent sellele vaatamata tuleb jätkata Venemaa jaoks agressiooni hinna kasvatamist. Muu hulgas tuleks selle jaoks loobuda täielikult Vene energiaallikatest.

Soome president Sauli Niinistö nentis riigis resideeruvatele diplomaatidele korraldatud vastuvõtul kõneledes, et praegust olukorda suhetes Venemaaga võiks iseloomustada kui külmast sõjast veel külmemat. „Soome ja Venemaa diplomaatilisi suhteid praktiliselt ei eksisteerigi,“ sõnas Niinistö. Usaldus on tema sõnul omavahelistest suhetest kadunud ja uut algust ei paista. „Vastupidi, peame arvesse võtma kõike, mida Venemaal on võimalik meie vastu kasutada. Me ei tohi end lõdvaks lasta,“ hoiatas Niinistö.

Presidendi sõnul on Soome välispoliitika nurgakiviks täna ja tulevikus riigi julgeoleku tugevdamine. „Ehkki sõda Ukrainas on kestnud juba pool aastat, ei peaks me selle sõjaga harjuma. Kurjusega ei tohi harjuda,“ rõhutas Niinistö.