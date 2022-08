Soome peaminister Marin: oleksime pidanud Balti riike Venemaa osas juba aastakümneid tagasi kuulda võtma

Soome peaminister kinnitas ka, et Soome on valmis Venemaa-vastaseid sanktsioone veelgi karmistama. Üks võimalus selleks on tema sõnul näiteks Vene kodanikele turismiviisade väljastamise piiramine. „See on üks viis, kuidas Vene agressioonisõda Vene kodanike teadvusesse tuua,“ sõnas Marin.